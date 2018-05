Vasto, Ford Fiesta rubata nelle Marche recuperata dopo l’inseguimento

Ennesima auto recuperata di un 2018 record fino ad ora dagli agenti di Polizia stradale di Vasto Sud. Nella notte tra mercoledì e giovedì, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto diretti dal Commissario Capo Fabio Polichetti, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Chieti, in ambito di specifici servizi volti al contrasto del fenomeno dei veicoli rubati, hanno recuperato l’ennesimo veicolo, una Ford Fiesta asportata poco prima, nella provincia di Ascoli Piceno e diretta in Puglia. Verso le 3:30, nei pressi del casello autostradale di Lanciano, gli Agenti notavano transitare una Ford Fiesta di colore bianco che, a forte velocità, procedeva in direzione sud con il solo conducente a bordo.

Dopo averla raggiunta, intimavano l’Alt al conducente che, in un primo momento faceva intendere di ottemperare, ma poi accelerava a repentinamente si dava alla fuga. Ne scaturiva un inseguimento a forte velocità, nel corso del quale il fuggitivo tentava più volte di speronare la pattuglia che, con prontezza e professionalità, riusciva ad evitare la collisione, salvaguardando l’incolumità delle persone che circolavano su quella arteria stradale. L’inseguimento si protraeva fino ai confini del comune di Vasto dove gli operatori, in prossimità di un restringimento stradale, riuscivano a bloccare il fuggitivo prevenendone ogni manovra che potesse creare pericolo. A questo punto il fuggitivo non avendo altre possibilità abbandonava il veicolo lasciandolo senza controllo al fine di darsi fuga nelle campagne circostanti.

L’autovettura è stata quindi recuperata e restituita al legittimo proprietario.