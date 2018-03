Gildone, cittadinanza onoraria al ministro irlandese Katherine Zappone

Il Comune di Gildone conferirà venerdì mattina la cittadinanza onoraria al ministro per le Politiche giovanili dell’Irlanda Katherine Zappone, di origine gildonese.

L’illustre ospite sarà accolta in piazza Largo Vittorio, alle ore 12.30, dai cittadini e dalle istituzioni, a seguire, presso il Municipio, si terrà il consiglio comunale e l’assegnazione della cittadinanza onoraria alla ministra che che successivamente visiterà il paese e i luoghi di appartenenza della sua famiglia.

Nominata ministro per l’infanzia e la gioventù dal primo ministro conservatore Kenny, Katherine Zappone si è impegnata a ridurre la povertà e raggiungere una maggiore uguaglianza per le donne, i disabili, i genitori singoli. Gildone è i paese dove sono nati i sui nonni, Angelo e Maria, che emigrarono poi in America intorno alla fine del secolo scorso, mantenendo sempre forte il legame con la comunità gildonese.

«Quello che il consiglio comunale tributerà alla ministra Zappone – ha commentato il primo cittadino di Gildone, Nicola Vecchiullo – è il riconoscimento più importante assegnato dalla nostra comunità ad una rappresentante internazionale delle istituzioni.

Determinazione, coraggio nell’affrontare scelte difficili, impegno continuo e diretto nelle battaglie sociali sono solo alcune delle qualità della nostra “concittadina” irlandese, con cui abbiamo intenzione di portare avanti progetti interculturali che coinvolgeranno i giovani del nostro paese.»

Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano la cittadinanza a partecipare all’evento.GILDONE. Il Comune di Gildone conferirà venerdì mattina la cittadinanza onoraria al ministro per le Politiche giovanili dell’Irlanda Katherine Zappone, di origine gildonese.

L’illustre ospite sarà accolta in piazza Largo Vittorio, alle ore 12.30, dai cittadini e dalle istituzioni, a seguire, presso il Municipio, si terrà il consiglio comunale e l’assegnazione della cittadinanza onoraria alla ministra che che successivamente visiterà il paese e i luoghi di appartenenza della sua famiglia.

Nominata ministro per l’infanzia e la gioventù dal primo ministro conservatore Kenny, Katherine Zappone si è impegnata a ridurre la povertà e raggiungere una maggiore uguaglianza per le donne, i disabili, i genitori singoli. Gildone è i paese dove sono nati i sui nonni, Angelo e Maria, che emigrarono poi in America intorno alla fine del secolo scorso, mantenendo sempre forte il legame con la comunità gildonese.

«Quello che il consiglio comunale tributerà alla ministra Zappone – ha commentato il primo cittadino di Gildone, Nicola Vecchiullo – è il riconoscimento più importante assegnato dalla nostra comunità ad una rappresentante internazionale delle istituzioni.

Determinazione, coraggio nell’affrontare scelte difficili, impegno continuo e diretto nelle battaglie sociali sono solo alcune delle qualità della nostra “concittadina” irlandese, con cui abbiamo intenzione di portare avanti progetti interculturali che coinvolgeranno i giovani del nostro paese.»

Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano la cittadinanza a partecipare all’evento.