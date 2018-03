Attività didattiche sospese domani a Campobasso

Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha disposto per la giornata di domani, giovedì 22 marzo, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, parificate e paritarie. Decisione assunta in seguito al grado di allerta annunciato dai bollettini meteo diffusi dalla Protezione civile e in base alle precipitazioni previste per la nottata e la mattinata di domani. Il primo cittadino informa che la sala operativa presso la Sea (gestore del servizio di sgombero neve) resterà aperta ricordando inoltre che, in caso di particolari necessità o di pericolo, i cittadini possono contattare il numero verde 800993380.

