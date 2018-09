Ladri d’auto fermati dalla Polizia stradale sull’A14

Non si contano le decine e decine di auto recuperate sulla strada di competenza dell’autostrada A14, sempre in direzione Sud, dagli agenti della Polizia stradale coordinata dal comandante di origine molisana Antonio Pietroniro. La nuova operazione degli uomini della Polizia Stradale di Vasto Sud è scaturita da un posto di blocco sulla carreggiata Sud, che ha portato a recuperare tre auto rubate in prossimità di Francavilla al Mare che si stavano dirigendo in direzione San Salvo. L’operazione è avvenuta in collaborazione con la Polizia Stradale di Pescara che aveva intercettato in origine i veicoli poi fermati dalla Polstrada di Vasto. Oltre le tre auto recuperate, nel corso delle indagini gli agenti hanno rinvenuto anche una quarta automobile che i malviventi hanno tentato di rubare per poi desistere. I quattro veicoli sono una Tiguan, una Golf, una Citroen Ds e una Q3. In manette un 25enne di Cerignola e un 23enne dello stesso centro dauno. Gli altri malviventi sono fuggiti, approfittando dell’oscurità.