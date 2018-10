Termoli, violento scontro tra auto e moto sul lungomare Nord

Scontro molto violento avvenuto poco dopo le 17.15 di ieri sul lungomare Nord di Termoli, all’altezza del lido Pirata. Una moto si è scontrata con un Suv bianco, finendo contro la fiancata laterale. Il centauro di 24 anni è rimasto a terra ed è stato soccorso dal 118 giunto sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Intervenuti anche gli agenti del commissariato e della Polizia municipale. Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Nell’urto, il giovane ha perso il casco e anche una scarpa. Inevitabile, il capannello di gente che si è formato dopo l’incidente, visto l’affollato lungomare Nord. Il ragazzo, residente a Vico del Gargano, (D. T. le iniziali), è stato subito sottoposto alla Tac e agli altri esami diagnostici, ma per fortuna, nonostante un volo di alcuni metri, dopo essere stato disarcionato dalla moto, non ha riportato conseguenze gravi.