Veti alla vigilia delle consultazioni. E Salvini punta sulle regionali

Un mese dopo le politiche, cominciano le consultazioni del Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Stamattina alle 10.30 si parte con la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Chiudono i 5 Stelle, domani alle 16.30.

La ‘nuova frontiera’ di M5S, primo partito alle urne, è l’apertura di Di Maio a Lega e Pd (che respinge la proposta), resta il no a Berlusconi. Che, invece, dice sì all’ambizione di Salvini di guidare il governo: il centrodestra, dice il Cav, è la prima coalizione.

Domani a mezzogiorno, al Colle salirà il leader del Carroccio. E Salvini? Salvini dice no al veto su Forza Italia.

Al Capo dello Stato i vincitori del 4 marzo dovranno dire se c’è tra loro un’intesa per formare un governo e chi dovrebbe andare a Palazzo Chigi. Se l’enigma non sarà sciolto nemmeno con un terzo nome, Mattarella potrebbe non affidare alcun incarico esplorativo e dare ai partiti qualche altro giorno, per svolgere le loro assemblee e poi tornare al Quirinale con le idee più chiare.

Secondo gli organi di stampa nazionali, la marcia verso il nuovo esecutivo sarà lunga e le regionali, in Friuli (29 aprile) e Molise (22 aprile), giocheranno un ruolo non marginale. Alla vigilia di Pasqua, infatti, Salvini ha dichiarato: «Tra qualche giorno si vota nelle Regioni: una bella vittoria del centrodestra lancerebbe un bel segnale al Quirinale…».