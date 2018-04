Rush finale, Federico annuncia «una valanga di stelle» Torna anche Di Battista

Una «valanga di stelle» nel fine settimana, ha anticipato il deputato M5S Antonio Federico in un post su Facebook martedì sera.

E tra ipotesi e indiscrezioni, la conferma che fra le ‘stelle’ in arrivo c’è ancora una volta Alessandro Di Battista arriva dal diretto interessato. «Partirò il 29 maggio ma quando ho detto che sarò sempre un attivista del Movimento 5 Stelle non scherzavo mica. Non mi sono candidato ma cambia poco». Prima del 29 maggio, ‘Dibba’ è in campo perché – spiega – non tollera che «una Repubblica fondata sul lavoro sia stata trasformata in una Repubblica fondata sul ricatto politico. Come può un uomo come Berlusconi dettare ancora legge? Che armi ha in mano per far tutto ciò oltre alle televisioni? Come può Salvini parlare di legalità e andare a braccetto con un uomo dalla “naturale capacità a delinquere” (parole del Tribunale di Milano) come Berlusconi?».

Per lui, in poche parole, l’Italia riparte se si riesce a «far fuori, definitivamente, il berlusconismo». Quindi, conclude, «partirò il 29 maggio, prima darò una mano, da attivista, in Molise. Perché li voglio mandare a casa, punto!». La data non è ancora fissata né il luogo, ma è certo che Di Battista ci sarà. Tonerà anche Di Maio e arriveranno molti parlamentari e consiglieri regionali M5S per dare manforte al candidato governatore Greco.

Che intanto prosegue l’illustrazione del suo programma. Al quarto punto, le piccole e medie imprese che il Movimento vuole sostenere con misure che permettano alle aziende di presentare progetti di sviluppo per periodi prolungati e non in periodi limitati e concentrati, con la banda ultralarga su tutto il territorio regionale, con un nuovo sistema di trasporti e una maggiore semplificazione normativa.