Jazz at Alphaville a Campobasso, tutto pronto per il primo concerto

Al via la terza edizione del progetto “Jazz at Alphaville” a cura del Conservatorio Perosi di Campobasso in collaborazione con l’associazione musicale Thelonious Monk. A dare inizio alla manifestazione un concerto dei docenti del Conservatorio presso l’auditorium alle ore 19.15. Il primo di una serie di concerti che coinvolgeranno nomi importanti del panorama jazzistico italiano e internazionale che si terranno nei mesi di aprile e maggio presso la sala Alphaville. Il progetto nasce nell’ambito di una collaborazione siglata tra il Conservatorio e l’Associazione musicale finalizzata a sviluppare una didattica integrata tra i due enti e che ha consentito di raggiungere notevoli risultati come la nascita dell’Ensemble Perosi e il continuo incremento delle iscrizioni ai corsi di Jazz.