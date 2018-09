Tragedia nei campi a Baranello, 84enne muore schiacciato dal trattore

Ancora una tragedia nei campi molisani. Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12, un 84enne di Baranello è rimasto schiacciato dal suo trattore, un Landini cingolato, mentre lavorava in campagna.

Giulio Tomaro, pensionato, stava effettuando dei lavori nel terreno di sua proprietà in contrada Macchie, all’altezza del confine con il territorio di Busso, quando all’improvviso il pesante mezzo agricolo si è ribaltato schiacciando la vittima in una morsa fatale.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della stazione locale per acquisire indizi utili al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Necessario anche l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco che, dopo diverse ore di lavoro, con l’ausilio di un’autogrù, hanno estratto il corpo dell’84enne rimasto incastrato nei cingoli del trattore. Inutile purtroppo per la vittima la corsa in ospedale: gli operatori del 118 hanno potuto solo dichiararne il decesso.

Quella di ieri è solo l’ultima di una lunga serie di tragedie avvenute nei campi molisani. La più recente risale a pochi giorni fa, quando la stessa tragica sorte è toccata ad un 71enne di San Martino in Pensilis, morto in circostanze simili a causa di un incidente agricolo.