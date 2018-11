All’Alberghiero di Vinchiaturo “Fusioniamoci”, quando l’integrazione avviene a tavola

A partire dal mese di novembre fino alla metà di gennaio chi avrà l’occasione di far visita all’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo resterà piacevolmente sorpreso nel percepire aromi e musiche di sottofondo che comunemente non appartengono alla nostra realtà molisana.

È stato dato, infatti, l’avvio, anche quest’anno, al progetto di Alternanza scuola-lavoro per le classi quinte denominato “Fusioniamoci”. Partendo dall’idea della cucina fusion che mira a coniugare saperi e sapori appartenenti a diverse etnie e realtà culturali, si vuole raggiungere un obiettivo più alto quello dell’incontro e dell’integrazione attraverso la strada più semplice, perché familiare e conviviale, che è quella del preparare ed assaporare insieme il cibo a tavola.

Hanno colto appieno e condiviso il senso della collaborazione i volontari e i responsabili dell’Associazione “Dalla Parte degli Ultimi”, da tempo impegnata nella realizzazione di progetti di accompagnamento e di orientamento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coinvolgendo una ventina di ragazzi provenienti da Paesi dell’area sub-sahariana e del subcontinente indiano che proporranno le ricette dei piatti più prelibati, gustati nei giorni di festa od anche quotidianamente per realizzarle insieme agli studenti. Di rimando questi ultimi predisporranno e insegneranno loro ad approntare piatti della tradizione avendo cura di sottolinearne gli aspetti salutistici e nutrizionali. Sarà bello scoprire cosa si può fare insieme!