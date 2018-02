Violentato nella casa di campagna da un amico conosciuto in chat, è giallo a Campobasso

Sul caso sono tutt’ora in corso le indagini dei Carabinieri di Campobasso e dunque vige il più stretto riserbo. Per il momento l’unico elemento certo è la denuncia depositata nella caserma di via Mazzini da un 40 enne foggiano ma residente da anni a Torino: nella notte tra sabato e domenica scorsi sarebbe stato violentato da un suo coetaneo di Campobasso nella sua casa in campagna. I due si sarebbero conosciuti su Facebook: messaggi e conversazioni sempre più frequenti in chat fino all’invito partito dal campobassano – un professionista che lavora in una clinica della regione – a visitare il Molise. I due – sempre secondo il racconto che la presunta vittima ha fornito agli inquirenti – hanno trascorso insieme la giornata di sabato, poi, in serata, si sono spostati nella casetta in campagna in un comune dell’hinterland. Lì si sarebbe consumata la violenza. Prima le avances, poi, di fronte al rifiuto, il professionista campobassano avrebbe sbarrato la porta di casa costringendo il coetaneo ad avere un rapporto sessuale.

Questo il racconto della vittima che dopo essere fuggito dalla casa in campagna ha raggiunto la caserma e sporto denuncia per sequestro di persona e violenza sessuale. Le indagini dell’Arma sono partite immediatamente: i carabinieri hanno anche effettuato un sopralluogo nella villetta ‘incriminata’. I militari hanno poi ascoltato la versione del campobassano che ha negato tutte la accuse, presentando, a sua volta, – nella giornata di lunedì – una querela per calunnia.

Attualmente le indagini sono in corso, gli inquirenti stanno verificando l’attendibilità del racconto della presunta vittima, anche con l’ausilio di una perizia medica. Intanto il caso ha fatto molto parlare nel comune dell’hinterland dove il professionista è molto conosciuto. Ma la verità emergerà solo al termine delle indagini.