Isernia, bimbo ferito per colpa dello scivolo: il Comune condannato a risarcirlo

‘Giochi pericolosi’ alla villa comunale di Isernia: un problema denunciato più volte dai genitori dei piccoli che frequentano il parco verde al centro della città. In molte occasioni stati sollecitati interventi per la messa in sicurezza e ora per il Comune arriva una condanna. L’ente di Palazzo San Francesco dovrà infatti versare oltre 3600 euro a titolo di risarcimento ai familiari di un bambino che, qualche anno fa, cadde dallo scivolo e si ferì. Le perizie hanno stabilito che la ‘colpa’ fu di una toga di legno rotta.

Dopo l’incindente partì così la denuncia da parte dei genitori e la conseguente richiesta di risarcimento, accolta dal giudice di pace, con apposita sentenza. Ora, a circa quattro anni dall’episodio, il Comune ha proceduto alla liquidazione prevista, così come confermato da una recente determina del Secondo settore che ha di fatto dato il via all’iter per il risarcimento.

Un problema, quello della manutenzione dei giochi della villa comunale che si ripresenta puntualmente. Anche di recente alcune mamme e papà hanno segnalato guasti all’amministrazione comunale chiedendo interventi risolutivi, per consentire ai figli di divertirsi senza però dover rinunciare alla sicurezza.