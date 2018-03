Rifiuti selvaggi e degrado a Isernia, esplode la rabbia

Carenza di segnaletica, abbandono indiscriminato di rifiuti e degrado. Sono queste le problematiche, che più di altre, vengono segnalate da più parti dai cittadini di Isernia. Che tornano a chiedere maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale, sollecitando controlli e interventi immediati. Nei bar come sui social i residenti lamentano spesso il comportamento incivile da parte dei soliti ‘furbetti dell’immondizia’ che in barba al regolamento vigente in materia di raccolta indifferenziata continuano ad abbandonare i rifiuti senza tener conto dei luoghi e degli orari di conferimento. Episodi che continuano a verificarsi in centro, ma soprattutto nelle zone periferiche del capoluogo , dove spesso ci si imbatte in vere e proprie discariche a cielo aperto. Già da tempo l’ente di Palazzo San Francesco è al lavoro per contrastare il fenomeno, attraverso un campagna di informazione, ma anche con l’attivazione di fototrappole. Nonostante ciò, però, sui social continuano a comparire ‘scatti’ che immortalano episodi che testimoniano la mancanza di rispetto per le regole e, soprattutto, per l’ambiente. L’ultima immagine, in ordine di tempo, è apparsa sulla pagina Facebook ‘Obiettivo Isernia’. Sempre sui social, nelle ultime ore, è stata segnalata una situazione di degrado nel quartiere San Lazzaro, dove nei pressi del plesso scolastico, è stata individuata la presenza di immondizia abbandonata che ha indignato soprattutto le mamme e i papà degli alunni dell’istituto. E sempre i residenti del quartiere più popoloso della città, chiedono interventi immediati anche per interventi di manutenzione alla pavimentazione del parco giochi.

Esiste poi un’altra problematica molto sentita dalla comunità isernina, già più volte evidenziata in diverse aree del capoluogo: la segnaletica divenuta ormai invisibile. Per questo si sollecita nuovamente l’ente di Palazzo San Francesco a mettere in cantiere gli interventi necessari, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e agli automobilisti in transito. Lavori che il Comune ha già programmato, anche grazie alle risorse messe in bilancio, provento delle multe elevate dalla Polizia Municipale. Parte di quelle somme sono state infatti destinate proprio ad interventi sulla segnaletica cittadina.