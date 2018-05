A Larino il nuovo polo fieristico non è più solo un sogno

E’ stato inaugurato a Larino ieri mattina il nuovo polo fieristico che si trova in contrada Monte Arcano. Una struttura attesa da diversi anni e per la quale diverse amministrazioni succedutesi nel tempo avevano provato la realizzazione per dare prima di tutto degna dimora alla “Fiera d’ Ottobre”. Al taglio del nastro era presente in sindaco Vincenzo Notarangelo e l’assessore ai lavori pubblici Michele Palmieri insieme ad altri amministratori, all’onorevole Giuseppina Occhionero e al consigliere regionale Aida Romagnuolo. Dopo la benedizione di don Costantino Di Pietrantonio sono stati mostrati gli ampi locali che da oggi ospiteranno eventi di svariata natura. La nuova struttura è anche dotata di un’ampia zona all’ingresso per I parcheggi e di un’altra area all’esterno che potrà essere utilizzata per svariati avvenimenti. «Era un impegno preso con gli elettori che abbiamo mantenuto come tanti altri – ha spiegato il sindaco Vincenzo Notarangelo – lasciamo a Larino un gioiello che potrà dare solo sviluppo ed economia». Nel suo discorso il primo cittadino ha anche illustrato nel dettaglio le caratteristiche tecniche della struttura e l’impegno di spesa stanziato dal comune di Larino per la realizzazione. «La sola struttura – ha continuato Notarangelo – ha 1500 metri coperti ed altrettanti all’aperto che possono ospitare altri espositori. Abbiamo altri 250metri quadri destinati alle biglietterie. Il costo è stato di un milione e ottocento mila euro. La fiera è stata realizzata su terreni comunali a differenza di quanto era previsto in passato. C’ è stato un risparmio di spesa che ha permesso di spendere altro denaro in bioarchitettura secondo le moderne tendenze viste anche all’Expo di Milano». Una struttura che diventerà punto di riferimento non solo per Larino ma per tutto il basso Molise. «La struttura è di proprietà del comune di Larino e sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta. La prima vocazione è la fiera d’Ottobre. La sua funzione sarà di realizzare una vetrina per il Molise e la sua economia, la molisanità con i suoi prodotti. Immagino eventi estivi per cui i turisti che si trovano sulla costa potranno giungere a Larino per seguire una serie di appuntamenti. Accanto alla Fiera d’ Ottobre andranno organizzati altri eventi almeno trimestrali per permettere alla struttura di mantenersi. E’ una struttura polifunzionale e si potranno organizzare spettacoli, eventi musicali ed anche sportivi».