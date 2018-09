Larino, l’Hospice è tornato subito agibile

Dietrofront. La struttura ospitata nella sede distrettuale del vecchio ospedale Vietri non è più inagibile.

Il quadro è cambiato nel giro di appena 48 ore. Dalla prima ordinanza di temporanea inagibilità, che ha fatto correre ai ripari l’Asrem, nel disporre il trasferimento al nuovo Vietri, fino alla revoca di ieri mattina. Per il sindaco Pino Puchetti, che in tempo record ha fatto sì che venisse rimossa l’ostativa all’attività nel complesso che accompagna le persone alla fine del percorso di vita, in un quadro di umanità eccelsa, non c’è bisogno di trasferimento e se ciò dovesse avvenire sarà una decisione politica, non più una esigenza tecnica. Ma l’Asrem di fronte alla revoca, ha desistito. I tecnici rilevatori hanno dovuto evidenziare delle criticità strutturali nell’immobile sito in via Marra n .1, sede dell’Hospice “Madre Teresa Di Calcutta”, limitate a un pilastro prospiciente l’ingresso. Situazione tale da rappresentare pericolo per le persone che transitano nell’area area e da ritenerlo temporaneamente inagibile sino al ripristino degli elementi strutturali. Per questa regione, il sindaco Pino Puchetti ha dovuto dichiararlo temporaneamente inagibile. Per fortuna, i danni erano limitati e con un intervento repentino di messa in sicurezza e sopralluogo lo stesso primo cittadino aveva revocato l’ordinanza. Ma lo stesso Vietri ha una passerella a rischio e criticità sono state rilevate anche alla caserma dei Carabinieri, ma senza che la dichiarazione di parziale inagibilità ne pregiudicassero le attività.