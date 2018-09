Trivento, si era allontanato da casa: ritrovato sano e salvo dai soccorritori

È stato ritrovato ieri pomeriggio in un casolare non lontano dalla sua abitazione e in buone condizioni Angelo Civico (nella foto), il 53enne di Trivento che l’altra sera aveva fatto perdere le sue tracce. Sono state ore di apprensione per i familiari e di intenso lavoro per le decine di uomini e mezzi impegnati nelle ricerche. L’uomo, sposato e padre di due figli, è stato ritrovato intorno alle 16.00. Anche le sue condizioni di salute, a parte lo stress per quanto accaduto, sono buone. Sul posto, comunque, è arrivata un’ambulanza per accompagnarlo in ospedale e verificare che non ci fossero problemi. Dai primi riscontri sembra si sia trattato di un allontanamento volontario che però ha procurato tanta apprensione tra i familiari che temevano il peggio. Fino alle 16.00 di ieri pomeriggio, infatti, sembrava che fosse sparito nel nulla. Allontanatosi dall’abitazione di contrada Montagna nella tarda serata di mercoledì scorso si è diretto verso Civitacampomarano dove possiede alcuni terreni. I familiari prima della mezzanotte non vedendolo rientrare avevano allertato i Carabinieri di Trivento che, informata la Prefettura di Campobasso, aveva messo in moto la macchina delle ricerche. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a mezzanotte era già operativo. Il Cnsas, infatti, è partito con l’unità mobile per l’allestimento del Centro Coordinamento Ricerche in località Morgitelle dove, da informazioni raccolte dalle autorità competenti, l’uomo risultava essersi recato dopo aver lasciato l’abitazione. In base a protocolli operativi nazionali, il Cnsas ha allertato l’elicottero dell’11mo Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara per le ricognizioni aeree. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri di Carpinone e Trivento. I Vigili del Fuoco di Campobasso sono subito interventi con undici vigili di cui, un funzionario tecnico, una unità mobile di comando e coordinamento con personale abilitato alle tecniche di topografia applicata al soccorso, una unità con personale adibito al soccorso speleo fluviale, una unità cinofila e personale con strumentazione tipica per la ricerca persone scomparse o disperse. Nonostante le ricerche siano andate avanti per tutta la notte solo ieri pomeriggio l’uomo è stato ritrovato. Molto probabilmente, dopo aver lasciato la sua autovettura in territorio di Civitacampomarano, ha fatto ritorno a piedi verso casa.