Montaquila, attaccato da calabroni mentre cerca funghi: 71enne in ospedale

Attaccato dai calabroni, 71enne di Venafro rischia lo shock anafilattico. È accaduto ieri mattina a Masserie La Corte di Montaquila dove due amici si erano recati per cercare funghi. Ad un certo punto, l’anziano è stato punto al volto. Il compagno di “battuta”, resosi conto del potenziale rischio, ha quindi subito allertato i soccorsi che, rapidamente, hanno raggiunto la località dove si trovavano i due.

Quando sono arrivati, sanitari del 118 e volontari della Croce Azzurra hanno trovato l’anziano con il volto già gonfio. Quindi, immediatamente hanno messo in atto la profilassi per evitare lo shock anafilattico. Subito dopo hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso di Isernia dove è stato tenuto in osservazione e in cura per diverse ore. L’anziano fortunatamente non è in pericolo di vita, salvato dal 118 accorso sul posto. Epilogo pertanto diverso rispetto a due mesi fa quando, invece, lo sforunato 47enne montaquilano Valentino Zarli, trovò purtroppo la morte in un campo di Valle Porcina a seguito di un attacco di calabroni.