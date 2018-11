Campobasso, in stato di shock sulla collina Monforte: salvato dalla Polizia

È stato soccorso nuovamente sulla collina Monforte. È lo stesso ragazzo, un 28enne del capoluogo, che solo due anni fa si è gettato dal muretto del piazzale del castello, dopo una delusione amorosa, facendo un volo di diversi metri. In quell’occasione era riuscito a sopravvivere, grazie all’intervento immediato della Polizia, riportando fortunatamente solo qualche escoriazione. Ma i suoi problemi, dopo due anni, non si sono risolti e nella serata di lunedì, intorno alle 19, è tornato nello stesso luogo e ha chiesto nuovamente aiuto alla Polizia. Gli agenti della Volante, immediatamente giunti sul posto, hanno trovato il ragazzo in evidente stato confusionale. Dopo averlo calmato lo hanno accompagnato all’ospedale Cardarelli dov’è stato affidato ai medici per le cure del caso.