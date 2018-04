Il Pd porta il premier, Gentiloni arriva venerdì

Prima che possano ‘ostentarlo’ altri partiti, in Molise un primo ministro lo porta il Pd. Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio ancora in carica, sarà a Campobasso venerdì 13 aprile. L’appuntamento è alle 18 al Centrum Palace per un incontro pubblico a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale.

I dettagli si conosceranno in questi giorni. La prossima settimana sempre il Pd porta in Molise – a Guglionesi – l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. E, probabilmente a Isernia, il 18 aprile il segretario reggente (e ancora ministro dell’Agricoltura) Maurizio Martina.

È la risposta del centrosinistra alla presenza massiccia di big nazionali di M5S e centrodestra. Battono il territorio in prima persona – mentre dialogano e poi litigano nel giro di poche ore sul governo nazionale – Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo, dopo il comizio di ieri sera a Termoli, oggi prosegue il suo tour ripartendo dalla città adriatica (alle 11 nella zona industriale) per toccare Bojano (alle 15.30 al Palazzo Colagrosso) e Isernia (alle 19 in piazza Andrea d’Isernia). Il leader della Lega lunedì 16 trascorrerà in regione l’intera giornata. Queste dovrebbero essere le tappe: alle 9.30 a San Giuliano di Puglia (al Parco della memoria e poi, per l’incontro con la stampa, al villaggio provvisorio post sisma), alle 11.30 a Larino, alle 12.45 sarà a Santa Croce di Magliano. Nel pomeriggio: alle 15.30 a Montenero di Bisaccia, alle 17 a Termoli (comizio in piazza Duomo) e infine a Campobasso (alle 20.30 l’inaugurazione della sede in via Mazzini e alle 21 il comizio in piazza Prefettura insieme al candidato governatore del centrodestra Donato Toma).

Domani, 11 aprile, è in programma invece l’arrivo di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera di Forza Italia: alle 20 sarà a Campomarino (La Pista). Per gli azzurri è prevista la visita, la prossima settimana, anche di Maurizio Gasparri e Mariastella Gelmini. Sempre per il centrodestra, l’ultimo giorno di campagna elettorale, il 20 aprile, arriva la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, anche lei farà più tappe.

I 5 Stelle, oltre a Di Maio, contano sulla presenza di amministratori locali del Movimento.