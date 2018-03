Sanità lumaca, per ecografia all’addome ed elettrocardiogramma i tempi si allungano

Salgono ancora i tempi medi di attesa per sottoporsi ad alcuni esami diagnostici nelle strutture dell’azienda sanitaria regionale del Molise.

Il dato emerge dal monitoraggio effettuato dalla stessa Asrem il 2 marzo scorso. In particolare, nel confronto con il mese di febbraio risulta che all’ospedale San Timoteo di Termoli occorrono 300 giorni per un’ecografia all’addome o al seno, 295 a febbraio.

Analoga situazione per il Poliambulatorio Asrem di via Petrella a Campobasso. In questo caso le attese medie per un elettrocardiogramma si attestano sui 154 giorni, 152 a febbraio.

Tempi relativamente lunghi anche per alcune visite specialistiche: 154 giorni per quella cardiologica al Poliambulatorio Asrem di via Petrella a Campobasso, 152 a febbraio. Attese invariate rispetto al mese precedente, 142 giorni, per una visita neurologica al Poliambulatorio dell’azienda sanitaria di Termoli.