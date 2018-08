Edilizia scolastica post sisma, al via i controlli negli istituti del capoluogo

Le scosse del 14 e 16 agosto e lo sciame sismico che ha interessato la regione nell’ultima settimana ha fatto riemergere paure che non si avvertivano da tempo.

Ad essere poste immediatamente sotto la lente di ingrandimento delle autorità competenti le infrastrutture e gli edifici scolastici del basso Molise. Anche a Campobasso, dove le scosse sono state avvertite in maniera più lieve, le prime preoccupazioni dei cittadini hanno riguardato soprattutto i plessi scolastici. A tal proposito, nei giorni scorsi, il sindaco Antonio Battista aveva assicurato che, una volta superata l’emergenza dei comuni più colpiti dal sisma, sarebbero stati avviati controlli mirati anche nelle scuole del capoluogo.

Promessa mantenuta. Ieri, infatti, con una determina pubblicata sul sito istituzionale, il Comune ha annunciato formalmente l’avvio dei controlli sullo stato manutentivo delle scuole.

Sul documento sono riportati i nomi e gli incarichi dei responsabili del procedimento che si occuperanno soprattutto di effettuare verifiche e controlli di elementi e strutture, fonte di potenziali pericoli, nonché di tutti i servizi di rete.

Nello specifico, particolare attenzione verrà posta, alla luce dei recenti eventi sismici, alle condizioni di controsoffittature, infissi interni ed esterni, recinzioni e cancelli, gradini e pavimentazioni, distacchi di intonaco, servizi igienici, verifica estintori e verifica solai al fine di evitare sfondellamenti.

Ulteriori verifiche riguarderanno il funzionamento degli impianti. In programma anche la pulizia ed il taglio dell’erba degli spazi a verde annessi alle strutture scolastiche.