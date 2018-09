Campobasso, passeggeri dimenticano i documenti in auto e il pullman fa un’inversione vietata

Ha creato non poco scalpore sui social ieri pomeriggio l’immagine di un pullman, lungo la tangenziale nord di Campobasso, intento a compiere un’inversione di marcia vietata.

Alcuni automobilisti, infatti, mentre percorrevano la strada subito dopo lo svincolo che collega la zona di Selvapiana alla tangenziale, si sono ritrovati davanti ad una scena insolita e apparentemente pericolosa: un pullman, di una nota compagnia di trasporti locale, intento a compiere l’inversione vietata nel bel mezzo della tangenziale. Il mezzo, diretto a Rimini, trasportava alcuni vacanzieri del capoluogo precedentemente prelevati vicino alla zona dello stadio.

Alcuni di loro, però, avevano dimenticato i documenti nelle loro auto, parcheggiate nel punto di ritrovo. L’automobilista così, coadiuvato da altri due passeggeri, scesi dal pullman per fermare il traffico, ha deciso di rigirarsi compiendo l’infrazione.

Uno dei cittadini di passaggio in quel momento ha scattato e condiviso l’immagine che ritrae il pullman in mezzo alla strada. La foto in pochi minuti ha fatto il giro del web destando sgomento ed indignazione.

Dal canto suo la compagnia non nega l’errore ma pone anche l’accento sulla mancanza di uno svincolo per l’inversione di marcia lungo la trafficata arteria. L’automobilista, dunque, si è sentito ‘costretto’ a compiere la manovra azzardata per non macinare altri chilometri prima di tornare al punto di partenza.