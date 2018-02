Restyling del Palasport di Isernia, arrivano 413mila euro

Nuovo passo avanti nell’iter che consentirà di avviare finalmente i lavori di sistemazione del palazzetto dello sport di Isernia. Interventi attesi da tempo dagli atleti e dagli appassionati che frequentano la struttura di via Giovanni XXIII. La novità è che il Comune si è piazzato al primo posto nella graduatoria stilata nell’ambito del bando che sarà finanziato grazie alle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

A disposizione per il Palafraraccio ci sono in tutto 413mila euro: 307 mila 644 euro a carico della Regione, mentre il resto della somma verrà messa a disposizione dall’ente municipale. Come è noto, il progetto prevede, in particolare, la ristrutturazione e l’impermeabilizzazione del tetto e il rifacimento dei servizi igienici. Naturalmente soddisfatta dell’obiettivo raggiunto si è detta l’assessora allo Sport Antonella Matticoli. «L’attuale amministrazione comunale – ha evidenziato – è stata in grado di intercettare questi importanti fondi. Abbiamo sempre rivolto grande attenzione al tema dell’impiantistica sportiva, destinando, nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione, comunque cifre sostanzionse per consentire la realizzazione di tale progetto. Ringrazio la struttura tecnica e in particolare il progettista architetto Antonio Di Tanna, che con il suo lavoro è riuscito ad ottenere i massimi punteggi utili al conseguimento del risultato».

Qualche tempo fa il progetto era stato tra l’altro sottoposto al vaglio della Commissione prefettizia. Una procedura che si è resa necessaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche, perché nel complesso degli interventi è prevista anche la realizzazione di servizi per i disabili, fino ad ora erano assenti. «Dopo anni – ha concluso Matticoli – finalmente un impianto dignitoso che verrà restituito alla città e agli sportivi e Isernia sarà in grado di ospitare così eventi di un certo livello».

Per quel che concerne la provincia di Isernia nella graduatoria figurano anche i Comuni di Capracotta, Filignano, Vastogirardi, Rocchetta a Volturno, Macchiagodena, Agnone, Frosolone, Venafro, Montenero Val Cocchiara, Carpinone, Cerro al Volturno, Sant’Angelo del Pesco, Pescopennataro e l’amministrazione provinciale di Isernia per quanto concerne il complesso sportivo di via Capanna a Venafro. Per la quasi totalità si tratta di interventi di risistemazione, adeguamento, ma anche completamento degli impianti sportive esistenti. Infine, per Filignano, è prevista la realizzazione di un campo pratica per il golf, con annessa club house dotata di servizi e parcheggi.