Bruxelles promuove il Molise, sul Psr «ottimo risultato»

Al termine della due giorni di lavori alla ex Gil, sede della Fondazione Molise Cultura che ha ospitato la riunione del Comitato di sorveglianza, il Psr del Molise 2014-2020 è promosso a pieni voti.

Azzerato il rischio disimpegno – nemmeno un euro dei circa 210 milioni che costituiscono la dotazione finanziaria del programma tornerà indietro perché non speso – i numeri degli impegni e dei bandi in arrivo parlano di un «ottimo risultato»: questa la sintesi del capo unità della dg Agricoltura di Bruxelles Filip Busz. Al termine degli interventi istituzionali, aperti dal governatore Toma e proseguiti con i contributi dell’assessore Cavaliere, del responsabile del Psr Milone e del capo dipartimento Pillarella, Busz ha illustrato le conclusioni del Comitato di sorveglianza evidenziando «percentuali soddisfacenti sia dal punto di vista finanziario sia sotto quello della performance» e uno stato dell’arte «molto buono».

In cifre, alla data di ieri per l’85% delle risorse risultano definite le procedure di assegnazioni; gli impegni giuridicamente vincolanti rappresentano il 74% della dotazione e la spesa ha raggiunto il 23%. Al 4 ottobre 2018 risultano pagamenti complessivi pari a oltre 26 milioni (5,8 milioni in più rispetto alla soglia che esclude il disimpegno). La percentuale di attuazione del Psr è del 26%. E nel quarto quadrimestre 2018, quindi da qui a fine anno, è prevista la realizzazione di una ulteriore spesa di 14,8 milioni (l’attuazione al 31 dicembre sarà del 41%).

Approvato dalla Commissione europea il 2 luglio 2015 e ratificato dalla Regione con delibera della giunta del 3 agosto successivo e del Consiglio il giorno dopo, il Psr 2014-2020 ha avuto una fase di programmazione e prima attuazione con l’amministrazione Frattura. A metà del periodo di vigenza, il cambio della guardia a Palazzo Vitale. Al primo varco significativo, il 31 dicembre, si presenta con un percorso netto: niente rischio disimpegno e strada spianata per il rush finale. Al contrario del Por, che invece è molto indietro e per il quale il governatore Donato Toma si appresta a chiedere una proroga di sei mesi per la rendicontazione (altrimenti si perderebbero 20 milioni).

Il presidente ha sottolineato soddisfatto il risultato del piano di sviluppo rurale aprendo i lavori all’ex Gil. Ha però anche aggiunto che l’obiettivo è fare sempre meglio, velocizzando la spesa e i pagamenti alle imprese, che negli anni scorsi hanno scontato ritardi diventati in alcuni casi talmente prolungati da mettere a rischio la sopravvivenza delle aziende che li attendevano.

